Yerel İstanbul'da uyuşturuşu operasyonu: 1 zanlı yakalandı
İstanbul'da uyuşturuşu operasyonu: 1 zanlı yakalandı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

