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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından 46 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 07:02:24 -
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 46 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Silivri ilçesinde 46 adrese operasyon düzenleyen ekiplere polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi. Dedektör narkotik köpeklerin kullanıldığı aramalarda evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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