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Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan hükümlü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:48:17 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan hükümlü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz Ç.'nin (33) ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin Ahmediye Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada 710 gram skunk, 1505 lira, 2 cep telefonu ve tablet ele geçirilirken Yılmaz Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin 2 ayrı suç dosyasından hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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