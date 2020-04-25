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Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

2020-04-25 12:31:35 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan'da Nurtepe Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi'nde bir araçta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, plakasını belirleyerek fiziki takibe aldıkları otomobili aynı caddede durdurdu. Otomobilde bulunan Fetullah S. (19) ile Arjin Ç. (19) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 39 ekstazi hap ile uyuşturucu satışında kullanılan 1 cep telefonu ve 830 lira ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı oldukları için haklarındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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