  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı
Gündem

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:06:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi
Kadın - Aile

Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi

Pişmaniye kurabiyesi öyle lezzetlidir ki yedikçe yemek istersiniz.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah sözler
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah sözler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, katıldığı bir söyleşide, ‘Türkiye’nin NATO'nun en sorunlu çocuğu haline geldiğini söyledi...
Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia
Ekonomi

Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia

Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, altına yatırım yapmak isteyenleri ve elinde altın olanları uyardı, iddialarını paylaştı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay