  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 26 kilogram eroin ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 26 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:34:10 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 26 kilogram eroin ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 26 kilogram eroin ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B.S'nin doğu illeri üzerinden getirdiği uyuşturucuyu, "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğunu belirledi.

Bir süre fiziki takip gerçekleştiren ekipler, şüphelinin Kağıthane'deki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bir valizin içerisinde 26 kilo eroin ele geçirilirken şüpheli M.B.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerin'den Turan Ordusu tepkisi
Dünya

Azerin'den Turan Ordusu tepkisi

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Azerin, Dağlık Karabağ'da yürütülen operasyonlar sırasında yalnız bırakıldıklarını belirterek Tür..
Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti
Dünya

Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti

Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Buzlukta uzun bir süre bekletilen erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybet..
NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması
Gündem

NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmesinde NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay