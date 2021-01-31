  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
Yerel

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 10:37:00 -
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da jandarmanın bir villaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartal'da H. D, isimli kişinin yasa dışı yollardan temin ettiği uyuşturucuyu kentte sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli H.D'nin Kartal'da kiraladığı villaya baskın düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aramada 1 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 100 litre sıvı metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında H.D'nin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahmut Akşit'ten yeni
Teknoloji

Mahmut Akşit'ten yeni "yerli motor" müjdesi! Çalışmalar başladı

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, ANKA SİHA'lar için üretilen "PD170"in ardından "PD180" adlı yeni bir İHA motoru geliştirdikle..
Bu nasıl ilahiyatçı: Karar'ın hocası Mustafa Öztürk'ten skandal sözler!
Gündem

Bu nasıl ilahiyatçı: Karar'ın hocası Mustafa Öztürk'ten skandal sözler!

Karar'dan Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'a konuşan Öztürk, sahabelerin birbirlerini kestiğini iddia ederek bu kez Ashab-ı Kiram'a ve Peygamberi..
Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!
Gündem

Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kabe-i Muaazzama üzerinden çirkin bir provokasyona imza atan LGBTİ'li sapkınlara yönelik twitter paylaşım..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay