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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Pendik'te bir adreste, bonzai ve üretiminde kullanılan ham maddeler ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:14:51 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar bonzai ve üretiminde kullanılan hammaddeler ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir adreste uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar bonzai ile yapımında kullanılan bir miktar damiana çayı, presleme makinesi, hassas terazi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ayrıca özel eğitimli köpekle şüphelinin aracında yapılan aramada da yine bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Operasyon kapsamında başka bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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