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Korona Virüs İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 5 milyonu aştı
Korona Virüs

İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 5 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüsle mücadelede İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 11.13 itibarıyla 5 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 12:02:00 -
İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 5 milyonu aştı

Türkiye genelinde Kovid-19'la mücadele çerçevesinde yürütülen aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, bugün saat 11.13 itibarıyla ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 30 milyon 284 bin 601 oldu. 17 milyon 325 bin 530 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, bunlardan 12 milyon 959 bin 71 kişinin ikinci dozları da tamamlandı.

Salgının artış hızının azaltılması ve kontrol altına alınması açısından kritik öneme sahip olan İstanbul'da saat 11.13 itibarıyla 2 milyon 931 bin 613'ü birinci doz, 2 milyon 68 bin 395'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon 8 oldu.

Ankara'da toplam 2 milyon 540 bin 57 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 440 bin 802'ye, ikinci doz miktarı da 1 milyon 99 bin 255'e yükseldi.

İzmir'de ise 1 milyon 173 bin 809'u birinci doz, 897 bin 196'sı ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 71 bin 5 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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