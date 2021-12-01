İstanbul'da utandıran görüntü! Ekrem'in şoförü ambulans şoförüne saldırdı
İstanbul'da Mehmet K. adındaki İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans şoförünü yumrukladı.
Mehmet K. adındaki İETT şoförü, Bayrampaşa'da yol verme tartışması yaşadığı ambulans şoförünü darp etti.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT, her gün yeni bir skandalla gündeme geliyor.
Otobüsten inip ambulans şoförünü yumrukladı
Olay, Bayrampaşa Otogarı Hal kavşağında yaşandı. Mehmet K. adındaki İETT şoförü, seyir halindeki ambulans şoförü ile yol verme tartışması yaşadı. İki şoförün de aracından indiği tartışmada İETT şoförü, ambulans şoförüne art arda yumruklar attı.
Kavga anı ambulansta bulunan görevliler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İBB, Mehmet K.'nın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.