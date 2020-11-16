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Gündem İstanbul'da ürküten görüntü! Depremin habercisi mi?
Gündem

İstanbul'da ürküten görüntü! Depremin habercisi mi?

İstanbul Kadıköy’de deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:13:00 -
İstanbul'da ürküten görüntü! Depremin habercisi mi?

Kadıköy, Caddebostan ve Suadiye Sahillerinde hafta sonu deniz seviyesinde değişiklikler meydana geldi. Deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıkması bazı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

DHA'nın haberine göre Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı, Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy, yaşanan durumun depremle ilgisi olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Kadıköy kıyılarındaki su çekilmesini depreme bağlayamayız. Onlar ancak Endonezya gibi ada ülkelerinde olabiliyor. Bazen deprem öncesinde adada sular çekiliyor, adada değişiklikler olabiliyor. Fakat biz öyle bir ülke değiliz. Yılın bu zamanlarında yağışlara bağlı olarak meteorolojik şartlardan dolayı hatta karadan denize doğru olan rüzgarlarda sular çekilir.

Eğer su derinliği de yoksa, sığ ise metrelerce su geriye çekilir. Bu durumlarda da insanlar genelde ‘deprem mi olacak’ düşüncesine sevk ediyor. Bu doğru değil. Aynı şekilde çok karlı dönemlerde su dağlarda tutulduğu için dere ve akarsular vasıtasıyla denizi besleyemez ve su seviyesi yine düşer. Yani buna benzer meteorolojik koşullardan dolayı bu su gerilemesi olmuştur. Bunun depremle bir ilgisi yok."

“Marmara'da böyle bir coğrafi değişiklik yaşanmaz'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Rodos ve Girit adalarında bu tür değişikliklerin depreme işaret edebileceğini belirterek, “Endonezya gibi ülkelerde bizde Güney Ege’de olduğu gibi dalma batma zonu vardır. Girit, Rodos adasının güneyinde Afrika Kıtası, Anadolu’nun ve Ege’nin altına dalıyor. Dolayısıyla bu tür değişiklikleri Girit ve Rodos adasında bekleyebiliriz. Adanın su seviyelerinde değişikliler olabilir. Ancak Marmara’da böyle bir coğrafi değişiklik yaşanmaz" diye konuştu.

Caddebostan Sahili'nde bulunan ve suların çekilmesinden endişelenen bir vatandaş, “Burası normalde denizdi. İnsanlar hatta burada denize giriyordu. Fakat şu an gördüğünüz gibi deniz tamamen çekilmiş durumda. Tabii biz de ister istemez bazı endişelere kapılıyoruz. Depremle ilgili bazı haberler dolanıyor internette. Bu suyun çekilmesi normal midir, ondan tam emin değiliz." diye konuştu. Bir diğer vatandaş ise, "Oturmaya geldik. Denizi de izliyoruz. Ama biraz suların çekildiğini fark ediyoruz son zamanlarda. Bu tedirginlik verici. Uzmanların görüşlerini merak ediyoruz. Deprem İstanbul için sürekli söz konusu olan bir durum. O yüzden güncel açıklamaları takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince" diye konuştu.

Yaşanan değişiklik ile ilgili konuşan başka bir vatandaş ise, “Sürekli buraya geliyoruz. Birkaç gündür su çekilmiş durumda ama o tamamıyla ayın konumuyla alakalı. Veya dolunay olduğu zaman gel-git olabiliyor" dedi.

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Yorumlar

hizipsavar

bu mevsim gel git ayıdır normal bir görüntü milleti tedirgin etmeyin araştırın
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Şeref Kazan

Her yıl bu haberi ısıtıp ısıtıp insanların önüne koymak ne kadar habercilik anlamadım bu olay Poyraz Karayel rüzgarlarıyla ilgili ve rüzgarla birlikte bazen çekilme vukuu bulur herzaman olmuş ve olmaya da devam edecektir ALLAH ın sonsuz güçünü görmek isterseniz bu dahi tek başına yeter
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