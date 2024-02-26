İstanbul'da ulaşım çilesi! Haftanın ilk iş gününde yine metro arızalandı

İstanbul'da bu sabah saatlerinde alışıldık bir olay yaşandı...

Megakentliler için adeta çile haline gelen ulaşımda, arıza yaşandı.

Bu kez metro arızası, haftanın ilk iş gününde vatandaşları mağdur etti.

Metro arızalanınca otobüs durakları doldu taştı

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalanınca işe ve okula gitmek için yollara düşenler, bölgedeki otobüs duraklarına akın etti.

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Hal böyle olunca yoğunluk arttı.

Bir yanda mağduriyet bir yanda İmamoğlu'nun afişi

Duraklarda oluşan kalabalık nedeniyle otobüsler hıncahınç doldu. Diğer araç için ise uzun süre beklendi.

Bu anlarda ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim afişi dikkat çekti.

'Tam yol ileri...'

O anlar kayıt altına alınırken görüntülerde, bir yanda vatandaşların mağduriyeti bir yanda ise İmamoğlu'nun 'Tam yol ileri' sloganı kameralara yansıdı.