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Gündem İstanbul'da ulaşım çilesi! Haftanın ilk iş gününde yine metro arızalandı
Gündem

İstanbul'da ulaşım çilesi! Haftanın ilk iş gününde yine metro arızalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 10:51:00 -

İşe ve okula gitmek için sabah saatlerinde metroya binen vatandaşlar, arıza yaşanınca otobüs duraklarına akın etti. Bu anlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afişi dikkat çekti...

İstanbul'da bu sabah saatlerinde alışıldık bir olay yaşandı...

Megakentliler için adeta çile haline gelen ulaşımda, arıza yaşandı.

Bu kez metro arızası, haftanın ilk iş gününde vatandaşları mağdur etti.

Metro arızalanınca otobüs durakları doldu taştı

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalanınca işe ve okula gitmek için yollara düşenler, bölgedeki otobüs duraklarına akın etti.
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Hal böyle olunca yoğunluk arttı.

Bir yanda mağduriyet bir yanda İmamoğlu'nun afişi

Duraklarda oluşan kalabalık nedeniyle otobüsler hıncahınç doldu. Diğer araç için ise uzun süre beklendi.

Bu anlarda ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim afişi dikkat çekti.

'Tam yol ileri...'

O anlar kayıt altına alınırken görüntülerde, bir yanda vatandaşların mağduriyeti bir yanda ise İmamoğlu'nun 'Tam yol ileri' sloganı kameralara yansıdı.

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