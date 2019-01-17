İstanbul'da Tramvay seferleri yapılamıyor!
Katener telinin kopması nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor. İETT, sefer yapılamayan Zeytinburnu-Güngören İstasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenliyor.17 Ocak 2019 Perşembe 22:24
Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Güngören Mehmet Akif Tramvay istasyonunda katener teli şiddetli rüzgardan dolayı koptu. Oluşan teknik arazı nedeniyle Bağcılar-Güngören arasındaki tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu.
İETT, sefer yapılamayan Zeytinburnu-Güngören İstasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenliyor.
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