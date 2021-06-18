İstanbul'da tramvay seferleri durdu!
İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan kaynaklanan su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağmur hayatı felç etti. Birçok vatandaş yağmura hazırlıksız yakalanırken kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Tramvay seferleri durdu
Şiddetli yağmurdan metro seferleri de etkilendi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da kuvvetli yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu saat 15.50 itibarıyla yüzde 76 oldu.