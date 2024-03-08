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Gündem İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı! 22 gün sonra yolcusun Ekrem
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı! 22 gün sonra yolcusun Ekrem

Yeniakit Publisher
2024-03-08 19:35:00 - 2024-03-08 19:41:32
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı! 22 gün sonra yolcusun Ekrem

Seçimlere az bir zaman kala unuttuğu İstanbul'a yeniden dönen İmamoğlu, vatandaşlara sunamadığı hizmet nedeniyle eleştiriliyor. Ulaşımın büyük bir sorun haline geldiği İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbul'u 90'lı yıllara götüren Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkartıyor. İmamoğlu metrobüs, İETT gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların yanı sıra İstanbulluyu, hem araç hem de insan trafiğine mahkum etti.

Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da haftanın son gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, yağmurun da etkisiyle yüzde 90'a kadar yükseldi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken Pendik ile Tuzla arasında da araç yoğunluğu görülüyor.

TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile yolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında trafik yoğunluğu yaşanırken Anadolu Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.
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Anadolu Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan ile Ümraniye ayrımından başlıyor. Tersi istikamette Çağlayan'dan başlayan yoğunluk ise köprüde normale dönüyor ve Ataşehir'de yeniden artıyor.

Araçlar güçlükle ilerliyor

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolu Haramidere kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla kent genelindeki trafik yoğunluğu ortalama yüzde 90 olarak ölçüldü.

Toplu taşıma durak ve araçlarında yolcu yoğunluğu

Akşam mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar yağmurun da etkisiyle zor anlar yaşadı.

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Yorumlar

hasel

İmamoğlu İstanbulu perişan etti.Beş sene hizmet yapan insan için az zaman değil.İmamefendi millete azap,kabüs gibi yüklendi.EVET,inşallah 22 gün sonra gider de o gün İstanbullu için ve buradan takip eden bizler için BAYRAM günümüz olur.
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