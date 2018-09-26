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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i buldu!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur, hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında, özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:51
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i buldu!

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağıştrafik yoğunluğunu arttırdı.

Mesai bitiminde de devam eden yağış kentin iki yakasında da özellikle ana arterlerde trafiği kilitledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 69

İBB'nin haritasındaki bilgiye göre, trafik yoğunluğu yüzde 69 civarında seyrediyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:51
  1. İstanbul
  2. İBB
  3. sağanak yağış
  4. trafik yoğunluğu
  5. GÜNCEL Haberleri

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