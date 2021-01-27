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Gündem İstanbul'da trafik yoğunluğu yine zirve yaptı
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yine zirve yaptı

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yine zirve yaptı. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 68 seviyesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 17:32:00 -
İstanbul'da trafik yoğunluğu yine zirve yaptı

Megakent İstanbul'da, hem koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kalması hem de iş çıkış saati olması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 69

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı.

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