  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da trafik yoğunluğu
Aktüel

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk gözleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 19:09:00 - 2022-12-02 19:10:28
İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Mecidiyeköy'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Beylikdüzü'nde başlayan trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde devam ediyor. Hadımköy mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu ise Ankara istikametinde sürüyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışından başlayan trafik, Maltepe'ye kadar devam ediyor. Kartal'dan Uzunçayır mevkisine kadar da yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolu Maltepe ve Pendik arasında da trafiğin çift yönlü yoğunlaştığı görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Samandıra arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ataşehir'de de çift yönlü trafik yoğunluğu gözlenirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden başlayan trafik Ataşehir bağlantısına kadar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 19.10'da yüzde 72 olarak ölçüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23