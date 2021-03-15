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Yaşam İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Yaşam

İstanbul'da trafik yoğunluğu!

İstanbul'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 12:22:00 - 2021-03-15 12:23:35
İstanbul'da trafik yoğunluğu!

Vatandaşların haftanın ilk gününde ulaşım için kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk oluştu.

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Avcılar istikametinde trafik sıkışıklığı gözlenirken, Büyükçekmece yönünde ise trafik normal seyrinde devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda da D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa istikametine geçişte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

D-100 Karayolu'nda Maltepe ile Göztepe arasında, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Çamlıca Gişeler arasında da trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

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