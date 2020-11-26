  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da trafik yoğunluğu
Aktüel

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İBB Trafik verilerine göre saat 18.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 60'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:37:51 -
İstanbul'da trafik yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bazı bölgelerde trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Kentte akşam saatlerinde, mesainin de sona ermesiyle metrobüslerde ve otobüslerde kalabalık arttı. Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs durakları başta olmak üzere bazı duraklarda da yolcu yoğunluğu oluştu.

D-100 karayolu Okmeydanı mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Yine D-100 karayolu Edirne istikametinde de bazı bölgelerde yer yer trafik oluştu.

TEM otoyolu İstoç mevkisi ve Mahmutbey gişeleri Edirne istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu yakasında da D-100 karayolu ve TEM otoyolunda yer yer trafik akışında yoğunluk oluşuyor.

İBB Trafik verilerine göre saat 18.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 60'a ulaştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merakla bekleniyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu
Eğitim

Merakla bekleniyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu

5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan kaynak fasiküllerin ikinci üniteleri yayımlandı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel M..
Astsubaylık KPSS taban puanı kaç?
Gündem

Astsubaylık KPSS taban puanı kaç?

Astsubay puanları 2020. ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçlarını açıklamasından sonra, Astsubaylık başvurusunda bulunacak adaylar Astsubaylık KP..
Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın
Dünya

Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ ile ilgili skandal bir karara imza atan Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarılması iç..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay