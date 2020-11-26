İstanbul'da trafik yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bazı bölgelerde trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.



Kentte akşam saatlerinde, mesainin de sona ermesiyle metrobüslerde ve otobüslerde kalabalık arttı. Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs durakları başta olmak üzere bazı duraklarda da yolcu yoğunluğu oluştu.

D-100 karayolu Okmeydanı mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Yine D-100 karayolu Edirne istikametinde de bazı bölgelerde yer yer trafik oluştu.



TEM otoyolu İstoç mevkisi ve Mahmutbey gişeleri Edirne istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu yakasında da D-100 karayolu ve TEM otoyolunda yer yer trafik akışında yoğunluk oluşuyor.

İBB Trafik verilerine göre saat 18.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 60'a ulaştı.









