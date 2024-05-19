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Yaşam İstanbul'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
Yaşam

İstanbul'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 04:06:00 -
İstanbul'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Pendik'te bir otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay 01.30 sıralarında Kurtköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım Beyazıt Caddesi'nden gelen 34 GNU 748 plakalı otomobil ile Orhanlı Caddesi'nden gelen 34 TDY 06 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekiplerin inceleme çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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