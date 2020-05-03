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Aktüel

İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:58:12 -
İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Seyrantepe’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM Karayolu Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde plakası öğrenilemeyen V.K'nin kullandığı araç, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş yolda sürat yaparken Ü.E'nin kullandığı 34 EA 4512 engelli plakalı araca arkadan çarptı. 

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken araçlarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

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