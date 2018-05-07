İstanbul'da trafiği altüst etti! Kimse ne yapmaya çalıştığını anlayamadı

Trafikte seyir halinde olan bir TIR'ın arkasına tutunarak ilerleyen şahıs, bir süre sonra da TIR'ın arkasında bulunan elektrik kablosunu çekerek oynamaya başladı. Diğer sürücülerin uyarılarıyla TIR'ı durdurup aşağı inen şoför, şahsı güçlükle araçtan uzaklaştırdı.



Çağlayan-Mecidiyeköy istikametinde dün yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. İddialara göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi yoğun trafikte 16 HAM 31 plakalı TIR'ın arkasına tutunarak ilerledi. Bir süre sonra da TIR'a tırmanmaya çalışan şahıs, başarılı olamayınca aracın arkasında bulunan kasayı kaldırmaya yarayan elektrik kablosunu çekerek oynamaya başladı. TIR'ın arkasında seyir halinde olan sürücüler korna çalarak şoförü uyarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine sol şeritte seyir halinde olan diğer araç sürücüleri cam ve kapılarını açıp şoföre bağırarak uyarıda bulundu. TIR'ı durdurup aşağıya inen şoför, şahsı güçlükle araçtan uzaklaştırabildi. Ancak akli dengesi yerinde olamayan kişi bu sefer de trafikte yürümeye başladı. Sürücüleri hayrete düşüren olay ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.