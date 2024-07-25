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Ekonomi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13, deniz taksilerine yüzde 100 zam
Ekonomi

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13, deniz taksilerine yüzde 100 zam

Yeniakit Publisher
2024-07-25 12:00:00 -
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13, deniz taksilerine yüzde 100 zam

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zamla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi.

UKOME bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplandı...

İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam görüşmeleri başladı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Teklif görüşüldü

UKOME Toplantısında, Toplu Ulaşım Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi teklifi görüşüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı.

17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi.

Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Deniz taksilerine yüzde 100 zam

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

En son 7 ay önce zam yapılmıştı

İstanbul’da toplu taşımaya en son geçtiğimiz ocak ayında yüzde 18 ile 28 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.

 

Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL’den 17.70 TL’ye çıkmıştı.

Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıkarken taksi indi-bindi ücreti 70 TL’den 90 TL’ye yükseltilmişti.

30 yaş sınırı getirildi

Son alınan kararda ise İstanbulkart yönetmeliğinde öğrenci tanımı değiştirilmişti.

Yönetmeliğe '30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır' şeklinde revizyon yapıldı.

30 yaşından büyük öğrencilerin toplu ulaşımda indirim hakkı yüzde 10’a düşürülmüştü.

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Yorumlar

TürkOğlu

ULAN SANA HELAL OLSUN BU MİLLET HAK EDİYOR ZATEN ,, SAYIN ERDOĞAN BU ÜLKEYİ KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKAARAN BİR DÜNYA LİDERİ,, AMA SON SEÇİMLERDE ZOR KENDİNİ KURTARDI ,, CHP 48 OY ALAN BİR PARTİ DEMEK BU MİLLET BEYNİNE 120 SENEDE ZİHİN SOY KIRIMI YAPILMIŞ DEMEK,,, DEMEK BU 120 SENEDE 4 NESİL YOK OLMUŞ DEMEKTİR BUDA DEMEKTİR TÜRK MİLLETİNİ NE DİNİ VE NEDE İMANI VE MİLLİYETİ KALMIŞTIR,,, ONUN İÇİN HELAL OLSU CHP YE NASIL BAŞAEDIN,,,

vatandas

Allah size yedirmek nasip etmesin. Milletin kanin emdiniz. Ockuru düşükler. Hele şu sümüklü iki defa millet birilerine kızıp seni başa getirdiler . Başka bir seçimde göreceksin. Boyunun ölçüsünü. Hep milletin yanındaydı al..ak herif. Yat kalk zam işe yarar Bir bokta yabsan .
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