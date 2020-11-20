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Aktüel İstanbul'da toplu ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi
Aktüel

İstanbul'da toplu ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:43:47 -
İstanbul'da toplu ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde sık aralıkla çalışan hatlarda frekans, 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.

Metro, füniküler ve tramvay seferlerine, hafta içi halihazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek. Hafta sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 - 24.00 saatlerinde izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09.00 ile 10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. 10.00 ile 20.00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.

Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10.00 ile 20.00 saatleri arasında mevcut hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.


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