İstanbul’da toplu ulaşım bildiğiniz gibi.. Aradığınız başkana ulaşılamıyor!

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri düzenlendiği kaydedildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler normale döndü.

Bu arada, olay sırasında metro araçlarında bulunan yolcuların ray kenarlarından yürüyerek istasyonlara ulaştığı öğrenildi.

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İstasyonlara güvenlik çerçeveleri yerleştirmekten bile aciz olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaş gazetecilerle Roma'da keyif yaptı.

İmamoğlu, aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi yandaş gazetecilerin olduğu 45 basın mensubuyla Roma çıkarması yaparken 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi.