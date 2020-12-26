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Yaşam İstanbul’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?
Yaşam

İstanbul’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?

İBB İstanbul'da toplu taşıma araçlarında HES kodu kullanımını zorunlu hale getirdi. Vatandaşların İstanbul içindeki seyahatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri için İstanbulkart'larına HES kodu yüklemesi gerekiyor. Peki, İstanbul’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:33:00 -
İstanbul’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 15 Ocak'tan itibaren İstanbulKart'ına HES kodu tanımlamayan yolcular toplu taşımaları kullanamayacak. Peki, İstanbul’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?

15 Ocak’tan sonra HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart’lar toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbul’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu 15 Ocak’ta başlıyor.

İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir?

Hayat Eve Sığar uygulaması, E-Devlet ya da SMS üzerinden aldığınız HES Kodunu, kişisel bilgilerinizi telefon numaranızla birlikte https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlayabilirsiniz.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya girişindeki yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlama işlemini yapabilirsiniz.

T.C. kimlik numarası, Ad, Soyadı, Doğum tarihi, Mail adresi, Kart numarası, Telefon numarası ve HES kodu girilmesi isteniyor. Ardından ekranın devamında yer alan işaretlenmesi gereken butonlar onaylandıktan sonra 'kaydet' seçeneğine basmanız yeterli olacaktır.

"Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkartı'nızla HES kodunuzu eşleştirin yolda, durakta kalmayın."

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