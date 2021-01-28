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Yaşam İstanbul'da tıklım tıkış metrobüste yumruk yumruğa kavga
Yaşam

İstanbul'da tıklım tıkış metrobüste yumruk yumruğa kavga

İstanbul'da tıklım tıkış metrobüste bilinmeyen bir nedenle yolcular arasında yaşanan yumruk yumruğa kavgada kadınlar ve çocuklar arada kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 00:06:00 -

İstanbul’da metrobüste vatandaşlar arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında kadınların ve çocukların arada kaldıkları görüldü.

Metrobüste yumruk yumruğa kavga

Olay, bugün akşam saatlerinde yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde metrobüs içerisinde iki grubun tekmeli yumruklu kavga ettikleri görüldü.

Kadınlar ve çocuklar arada kaldı

Kavgada kadınlar ve çocuklar arada kaldı. Kadınların ve çocukların çığlıkları ise görüntüye yansıdı. Kavganın devamında ne yaşandığı ise bilinmiyor.

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