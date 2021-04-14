  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 09:24:00 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, 10 ilçede 19 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı sert çıktı: Doktor raporu ile görevden alınmalı
Spor

Fatih Altaylı sert çıktı: Doktor raporu ile görevden alınmalı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün GS TV ekranlarında futbolcuların hakemle mücadale etmediğini verilen kararlara karşı çıkmadığını..
CHP seçimlerde ikinci! Kılıçdaroğlu bakın kaçıncı
Gündem

CHP seçimlerde ikinci! Kılıçdaroğlu bakın kaçıncı

Seçimlerde ikinci sırada yer alarak ana muhalefet olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderlikte 4.'lüğe fırladı. İşte kamuoyu ile..
Arap basını duyurdu... Mısır ve Türkiye hakkında bomba iddia!
Gündem

Arap basını duyurdu... Mısır ve Türkiye hakkında bomba iddia!

Türkiye'nin eli Doğu Akdeniz'de gittikçe güçlendiriyor. Arap medyasında Mısır'ın Türkiye ile MEB anlaşması imzalamak istediği yönünde haberl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay