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Gündem İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a darbe
Gündem

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a darbe

DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 05:17:00 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a darbe

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da 20 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

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