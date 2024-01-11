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Gündem İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
Gündem

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-01-11 12:30:00 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, haklarında terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüklerine dair istihbarat bilgisi bulunan 10 şüpheli tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi ve 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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