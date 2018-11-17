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İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı

3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:46
İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer alan, örgütsel toplantı ve görüşme gerçekleştiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'un Kartal, Ümraniye ve Sancaktepe ilçeleri ile İzmir ve Van'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 09:46
  1. Van
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. terör operasyonu

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