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Gündem İstanbul'da terör operasyonu
Gündem

İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 03:35:00 -
İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenler'de 9 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona Özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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