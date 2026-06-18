İstanbul'da terör hücrelerine baskın: 23 gözaltı

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli, Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP/L) içerisinde faaliyet yürüten 9 şüpheli ve Maoist Komünist Partisi (MKP) içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüpheli olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüpheliler hakkında CMK 135 ve 140 kapsamında teknik takip ve iletişimin tespiti tedbirleri uygulanırken, MASAK ve HTS incelemeleri de gerçekleştirildi.

25 ADRES EŞZAMANLI BASILDI

15 Haziranda İstanbul’da 24, Hatay’da 1 olmak üzere toplam 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Emniyetteki sorguları biten 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.