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Yerel İstanbul’da tekne battı! İçindeki 8 kişi…
Yerel

İstanbul’da tekne battı! İçindeki 8 kişi…

Yeniakit Publisher
2024-06-25 16:07:00 - 2024-06-25 16:10:25

Fatih Ahırkapı açıklarında içerisinde 8 kişinin olduğu öğrenilen tekne su almaya başladıktan sonra battı.

Olay saat 13.00 sıralarında Fatih Ahırkapı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahırkapı önlerine gelen 19 metre boyundaki Türk Bayraklı ‘Yazıcılar' isimli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su alamaya başladı.

İçerisinde 8 kişinin olduğu öğrenilen teknenin kaptanı hemen telsizden yardım istedi. İhbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek teknede bulunan 8 kişiyi bota alarak kıyıya çıkardı. 

Tekne kaptanının yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişinin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Su alan teknenin battığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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