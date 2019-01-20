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İstanbul'da tecavüzcü polis dehşeti! Önce tecavüz sonra gasp

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özbekistan uyruklu bir kadını taksiden indirerek tecavüz ettikten sonra gasp eden polis memurları ile olayı örtbas etmeye çalışan diğer polisler hakkında 46 yıl hapis istemiyle dava açtı.

20 Ocak 2019 Pazar 20:46
İstanbul'da tecavüzcü polis dehşeti! Önce tecavüz sonra gasp

İstanbul'da bir kadın polis tecavüzüne uğradı. Polis merkezine giden kadının şikâyeti, "Cezalarını ben vereceğim" diyen memur tarafından işleme alınmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, 15 Ekim 2018 akşamı, Özbekistanlı I.K. (27) adlı kadının yolcu olarak bulunduğu taksi Yedikule’den geçerken, polisler Ş.Ş. ve İ.K. tarafından kontrol amacıyla durduruldu. İki polis, genç kadını taksiden indirip ekip aracına bindirdi. 3-4 saat ekip aracında alıkonulan I.K. sonra Silivrikapı’da surların bulunduğu bölgeye götürüldü. Polis Ş.Ş. araçta I.K.’ya tecavüz edip bin 400 lirasını aldı. Diğer polis İ.K. bu sırada dışarıda bekledi. Polisler sonra genç kadını Yedikule’de araçtan indirip gitti.

Polisler bir olup şikayet etmesini engelledi

Şikâyette bulunmak için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği’ne giden I.K., polis memuru Y.S. ile görüştü. Y.S.’nin, “Onun da çoluğu çocuğu var, zaten it gibi pişman şu an, cezasını vereceğim, sen merak etme. Size bir daha yaklaşamaz. Yaklaştığında beni arayacaksın” diyerek şikâyet müracaatını almadı.

Komiser de üzerini örtmeye çalıştı

Komiser E.S. de “O polisin komiseriyim. Cezasını kendim vereceğim. Onu başka yere süreceğim” diyerek yine şikâyet müracaatı oluşturmadı. O gün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Nöbetçi Amiri olarak görev yapan A.B.’nin de polis memuru Y.S. tarafından bilgilendirildiği ancak onun da müştekiyi dinlemesine rağmen işlem yapılması için gerekli emri vermediği iddia edildi. I.K.’nın şikâyet müracaatını almayan polisler gasp edilen 1.400 TL’yi ise iade etti.

'Evine git banyo yap'

I.K.’nın arkadaşı G.K., bir gün sonra Şık’a ne ceza verildiğini öğrenmek için polis merkezine gitti. Kimsenin olaydan haberi olmadığı ortaya çıktı. Yeniden ifadesi alınan I.K., “Evine git, banyo yap” diyen polis memurundan ve şikâyetini almayan komiserden şikâyetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, Y.S., E.S. ve A.B. ile Şık ve Kök’ü karakolda gözaltına aldı.

Suçlamaları reddettiler

Şüpheli Şık, I.K ile rızası ile cinsel ilişkiye girdiğini ancak parasını almadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Diğer polisler de tüm suçlamaları reddetti. Şık ile Kök tutuklandı.

Diğer polisler adli kontrolle serbest bırakıldı. 5 polis hakkında dava açıldı. Şık için 46 yıla kadar, Kök için 10,5 yıla kadar hapis istendi. A.B.’nin 15,5 yıla kadar, E.S. ve Y.S.’nin 10,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 20:46
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