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Yerel İstanbul'da tarih eser operasyonu; satamadan yakalandı
Yerel

İstanbul'da tarih eser operasyonu; satamadan yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz bir şüphelinin yasadışı yollarla temin ettiği tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 11:13:00 -
İstanbul'da tarih eser operasyonu; satamadan yakalandı

Şüphelinin Eyüpsultan'da yaşadığı belirlendi. Jandarma ekipleri, tarihi eserlere müşteri arayışında olan şüpheliyi suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı.

Elindeki tarihi eserleri satma hazırlığında olan şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda; 2 bin 950 sikke, 392 obje, 8 ok ucu, 7 yüzük, 3 küpe ile 3 kemer tokası olmak üzere toplam 3 bin 368 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurt içinde alım-satımının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu değerlendirildi.

Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Yakalanan M.Y. isimli şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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