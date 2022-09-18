İstanbul'da taksiciler kontak kapattı! Art arda yaşanan saldırılara isyan ettiler

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Son bir kaç gündür art arda gerçekleşen taksicilere yönelik saldırılardan sonra, taksi şoförleri İstanbul'da kontak kapattı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici, müşterisi tarafından gasp edildi. Yolcu gibi taksiye binen zanlı, aracı durdurarak bir bankaya ait bankamatikten para çekti. Şahıs daha sonra tekrar araca binerek şoförden hareket etmesini istedi. Caddeye gelindiğinde ise, taksiciyi gasp etmek için bıçak çekti.

Gaspçının bıçak çekmesi üzerine ticari taksi sürücüsü Gaffari T., kendisini araçtan aşağıya kaçarak kurtardı.

Önceki gün de Ankara Altındağ'da bir taksi şoförü, yol ücretini alamadığı müşterileri tarafından öldüresiye dövüldü. Ferhat A. uğradığı saldırıyı anlatırken, "Nefes almakta zorlanıyorum." dedi.

Art arda yaşanan taksicilere yönelik saldırılara bu sabah bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Bağcılar'da Recep Acar'ın kullandığı taksiye binen bir kişi Bağcılar Yüzyıl Köprüsü'nde inmek istedi. Acar'dan bir tane fazladan boş taksi fişi istediği belirtilen yolcu, isteğinin geri çevrilmesi üzerine Acar'ı boğazından ve başından yaraladı. Saldırgan kaçarken, Acar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Taksiciler kontak kapattı!

Recep Acar'ın tedavi gördüğü Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan taksiciler kontak kapattı.

Eylemde taksi şoförleri adına açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Dernek Başkanı Hüseyin Duman, taksi şoförlerinin can güvenliği için bazı tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi:

Duman, şöyle konuştu:

Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. Yıllardan beri önce can güvenliğimiz dedim. Hatta bunun için on bin tane ıslak imza topladık. Yok panik butonuydu, yok bilmem neydi. Bizim kabinli aracımızı yapsınlar, bizim müşteriyle irtibatımızı kessinler.