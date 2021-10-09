İstanbul'da taksici zulmü! 'Çocuğum üşüyor, kısa mesafe ama 100 lira vereyim' dese de ikna edemedi

Ataşehir'de bir taksi şoförü "Lütfen bakın çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksici vatandaşı mağdur etti

İstanbul’da taksiciler tarafından mağdur edilen yolcuların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ataşehir’de yaşanan olayla, mağdur yolculara bir yenisi daha eklendi.

'Çocuğum üşüyor, kısa mesafe ama 100 lira vereyim'

Havanın soğuk olması nedeniyle evine taksiyle gitmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.