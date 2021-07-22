İstanbul’da taksi ruhsatları iptal mi edildi? Taksicilerin ruhsatı neden iptal edildi?

İstanbul'da taksi ruhsatları iptal mi? CHP, HDP, İP’in belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da taksicilere hayatı zindan etmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu tüm resmi kurumların tatil olduğu Kurban Bayramı'nda yüzlerce taksicinin ekmeğiyle oynadı. Bölgegündem’de yer alan habere göre, İmamoğlu, 29 Temmuz'da yapılacak UKOME toplantısı öncesinde bir çok taksicinin ruhsatını gerekçe sunmadan iptal etti. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi almak isteyen taksiciler ve temsilcilerine, ise sadece ''Gerekçenin ne olduğunu bilmiyoruz. İptal var ama gerekçesi nedir şuan belirsiz'' yanıtı verildi.