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Ekonomi İstanbul’da taksi ruhsatları iptal mi edildi? Taksicilerin ruhsatı neden iptal edildi?
Ekonomi

İstanbul’da taksi ruhsatları iptal mi edildi? Taksicilerin ruhsatı neden iptal edildi?

İstanbul’un için büyük bir hayal kırıklığı olan, hizmet yerine şov peşinde ve her fırsatta tatil keyfi süren Ekrem İmamoğlu’nun binlerce taksiciye eziyet etmeyi sürdürüyor. Daha İBB koltuğuna oturur oturmaz taksicileri hayatı zehir etmeye başlayan Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı’nı taksicilere zehir etti. İmamoğlu, yüzlerce taksicinin ruhsatını bilinmeyen bir gerekçeyle iptal etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 12:06:00 - 2021-07-22 12:07:30
İstanbul’da taksi ruhsatları iptal mi edildi? Taksicilerin ruhsatı neden iptal edildi?

İstanbul'da taksi ruhsatları iptal mi? CHP, HDP, İP’in belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da taksicilere hayatı zindan etmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu tüm resmi kurumların tatil olduğu Kurban Bayramı'nda yüzlerce taksicinin ekmeğiyle oynadı. Bölgegündem’de yer alan habere göre, İmamoğlu, 29 Temmuz'da yapılacak UKOME toplantısı öncesinde bir çok taksicinin ruhsatını gerekçe sunmadan iptal etti. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi almak isteyen taksiciler ve temsilcilerine, ise sadece ''Gerekçenin ne olduğunu bilmiyoruz. İptal var ama gerekçesi nedir şuan belirsiz'' yanıtı verildi. 

 

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Yorumlar

Kemal Seyyahi

Eeeee Hdpkkalı kardeşlerine binlerce taksi
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