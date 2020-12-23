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Aktüel İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı
Aktüel

İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı

UKOME toplantısında alınan karara göre, normal taksiler için açılış ücreti 5 TL'den 5,55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5,75 TL'den 6,38 TL'ye, lüks taksilerde ise 8,50 TL'den 9,44 TL'ye çıkarıldı - Minibüslerde en kısa mesafe 2,50 TL'den 2,75 TL'ye, en uzun mesafe 3,70 TL'den 4 TL'ye yükseltilirken, öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede 1,75 TL olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:03:45 -
İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla kentte taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Bu yılın son UKOME toplantısında minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, minibüs, taksi ve dolmuş ücretleri için yüzde 11 zam önerildi. Sektör temsilcileri ise zamları düşük bularak daha yüksek oranda zam teklifinde bulundu.

Konuşmaların ardından yüzde 11 zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Alınan karara göre, normal taksiler için açılış ücreti 5 TL'den 5,55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5,75 TL'den 6,38 TL'ye, lüks taksilerde 8,50 TL'den 9,44 TL'ye çıkarıldı.

Minibüslerde en kısa mesafe 2,50 TL'den 2,75 TL'ye, en uzun mesafe 3,70 TL'den 4 TL'ye yükseltilirken, öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede 1,75 TL olarak belirlendi.

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