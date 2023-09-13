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Gündem İstanbul'da suya zam geldi
Gündem

İstanbul'da suya zam geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-13 16:15:00 -
İstanbul'da suya zam geldi

İstanbul'da suya zam geldi

 

İBB Meclisi’nde yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda suya yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı.

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