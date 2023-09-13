İstanbul'da suya zam geldi
İstanbul'da suya zam geldi
İBB Meclisi’nde yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda suya yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı.
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İstanbul'da suya zam geldi
İBB Meclisi’nde yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda suya yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı.
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