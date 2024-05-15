İstanbul'da suya yüzde 36 zam: İşte yeni tarife

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclisi Mayıs ayı 2'nci oturumunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu gerçekleştirildi. İBB Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapılan Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

KADEMELERE GÖRE ZAM ORANI DA ARTTI

İBB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 36 ila 60 oranında zam yapılmasını istediği teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 23,72 lira olan mevcut fiyatın yüzde 36 oranında zamla 32,28 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 34,14 lira olan fiyatın yüzde 44 zamla 49,17 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 46,49 lira olan fiyatın da yüzde 53 artışla 71,10 lira olması istendi. Teklifte iş yerlerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademenin kademe oranı 0-15 olarak değiştirilerek 62,14 lira olan fiyatın yüzde 36 zamla 84,51 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 71,88 liradan yüzde 44 zamla 89,49 liraya, yeni eklenen 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 71,88 liradan yüzde 53 zamla 109,98 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 71,88 liradan yüzde 60 zamla 114,99 liraya yükseltilmesi talep edildi.

İŞ YERLERİNDE YÜZDE 60'A VARAN ZAM

Tarife Komisyonu Üyesi olan AK Partili Meclis Üyesi Adem Yıldız, "Suyun, temel insani ve zaruri bir hak olduğunu bu meclisteki herkes bilir. Bu insani hakkın bilinmesine rağmen bugün suya yapılmak istenen konutlarda yüzde 53'lere ve iş yerlerinde yüzde 60'lara varan zamlarla karşı karşıyayız. Yapılan zamların İstanbul'da yaşayan halkımız için makul ve kabul edilebilir düzeyde olmadığını değerlendiriyoruz. AK Parti Grubu olarak tekliflere muhalefet şerhimizi belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Mecliste oylanan suya zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi. Yüzde 36 zamlı tarifenin zam teklifinin onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

4 TL'DEN 32,28 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Genel kurulda sunum yapan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ardından konuşan Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar, CHP yönetimi altında suya son 5 yılda yüzde 800 zam yapıldığını belirterek suyun metreküp fiyatının 4 liradan 32,28 TL'ye çıkartıldığını kaydetti. İSKİ'nin, 2018'de hiç borcu yokken 2019 yılı sonu itibarıyla borcunun 350 milyon 716 bin 419, 2023 yılı sonunda ise 16 milyar 799 milyon 443 bin 860 liraya yükseldiğini söyleyen Kaynar, şunları aktardı: 5 yılda İSKİ'nin borcu yüzde 4 bin 790 oranında artmış. Ekrem İmamoğlu, İBB mazbatasını aldığında 1 metreküp su 4 liraydı. 2023 yılı sonu itibarıyla 23,72 liraydı. Zam teklifinde en düşük tarifede su 32,28 lira. 'Suyu bedava yapacağız' diyenler, 5 yılda yüzde 800 zam yaparak suyu 4 liradan 32,28 liraya çıkardı. En düşük konut tarifesine göre kıyaslanan tablo buyken, diğer kalem ve kademelerde ise durum daha vahim. Diğer kademelerde ve alanlarda 1 metreküp su 114,99 lira. Bu zamdan sonra, İSKİ 1 metreküp suyu 115 liraya satacak" ifadelerini kullandı. Kaynar, İSKİ'nin mevcut su kaynaklarına ek 1 metreküplük yeni bir su kaynağı bile eklemediğini belirtti.