İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Ekim su kesintisi listesi

İSKİ yaptığı açıklamada İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un bazı noktalarında su kesintisi yaşanıyor. Bu durum nedeniyle kesintinin olduğu bölgelerdeki vatandaşlar sık sık kesintinin ne zaman sona ereceğini aratmaya başladı. İşte, 2 Ekim İstanbul su kesintisi listesi...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için bugün saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

2 Ekim su kesintisi listesi

İSKİ tarafından yapılan açıklamada 16 saat boyunca Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyeceği belirtildi.