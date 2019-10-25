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İstanbul’da sular mı kesilecek? İstanbul’da su kesintisi olacak mı

İstanbul’da su kesintisi son dakika haberleri megakentte oturan milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmakta. İstanbul’da şu günlerde su sıkıntını yaşanmasa da önümüzdeki günlerde su sıkıntısının yaşanacağı resmi açıklamalara göre kesin. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'a su sağlayan, toplam 10 barajdaki su seviyesi yüzde 43,51'e gerilediğini söyleyerek, veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var" dedi. İstanbullu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil yapacağına İstanbul'da olası yaşanacak su sıkıntısına çözüm bulmasını istiyor.

25 Ekim 2019 Cuma 11:20
İstanbul’da sular mı kesilecek? İstanbul’da su kesintisi olacak mı

İstanbul’da su kesintisi son dakika haberleri megakentte oturan milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmakta. İstanbul’da şu günlerde su sıkıntını yaşanmasa da önümüzdeki günlerde su sıkıntısının yaşanacağı resmi açıklamalara göre kesin. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'a su sağlayan, toplam 10 barajdaki su seviyesi yüzde 43,51'e gerilediğini söyleyerek, veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var" dedi. İstanbullu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil yapacağına İstanbul'da olası yaşanacak su sıkıntısına çözüm bulmasını istiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde, İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var" dedi.

İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı ne?

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a su sağlayan toplam 10 barajın doluluk oranları ise şu şekilde. Ömerli Barajı 42,92, Pabuçdere Barajı 2,92, Sazlıdere 42,10, Büyükçekme 44,15, Kazandere 6,23, Elmalı Barajı 69,85, Darlık Barajı 49,44, Istrancılar Barajı 26,30, Alibey Barajı 35,58 Terkos Barajı ise 61,79.

İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintici var

İSKİ tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklama doğrultusunda İstanbul'da yaşanacak su kesintisi, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bahçelievler'de yaşanacak.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 11:20
  1. İstanbul’da sular mı kesilecek?
  2. İstanbul’da su kesintisi olacak mı
  3. İstanbul’da su kesintisi son dakika
  4. İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı ne?
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