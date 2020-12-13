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Gündem İstanbul'da su sıkıntısı yaşanır mı? Devlet Su İşlerinden açıklama
Gündem

İstanbul'da su sıkıntısı yaşanır mı? Devlet Su İşlerinden açıklama

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, İstanbul’da herhangi bir su sorunu yaşanacağını düşünmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 00:02:00 -
İstanbul'da su sıkıntısı yaşanır mı? Devlet Su İşlerinden açıklama

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, İstanbul’da herhangi bir su sorunu yaşanacağını düşünmediğini söyledi.

İSKİ’nin verilerine göre, İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 21,92 iken; bu oran, Aralık 2019’da yüzde 35,30’du.

Meclis’teki Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Kasap, vekillerin kentteki barajların doluluk oranları ile ilgili sorularını cevapladı.

DSİ yetkilisi, kendi hesaplarına göre, İstanbul’daki barajlarda üç ay yetecek daha su bulunduğunu, ekim-kasım aylarından itibaren su toplandığını belirtti.

Herhangi bir sorun olacağını düşünmediğini söyleyen Oğuz, "Yani aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. İstanbul için öngördüğümüz 2024–2025 yıllarından önce Melen’i bitireceğiz" dedi.

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