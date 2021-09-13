İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler! Hangi ilçelerde su kesintisi olmak? İstanbul’da su kesintisi nerede var?

İSKİ, su kesintileriyle ilgili açıklama yaptı. Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle su kesintilerin yaşanacağı İSKİ tarafından açıklandı. Peki İstanbul’da su kesintisi ne zaman olacak? İSKİ su kesintisi hangi ilçelerde?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Eylül 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Kesinti olacak ilçeler ise şöyle:

Ümraniye: Tüm mahalleler.

-Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

-Ataşehir: Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.

13 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

13 Eylül 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler ile İSKİ su kesintiler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor.

Bayrampaşa ilçesi: Kocatepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenler ilçesi: Oruç Reis Mah,Havaalanı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy ilçesi: Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çatalca ilçesi: Kaleiçi Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Pendik ilçesi: Göçbeyli Mah,Ballıca Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla ilçesi: Tepeören Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.