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Aktüel İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 6,84 zam yapıldı
Aktüel

İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 6,84 zam yapıldı

İSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı su satış tarifelerine yüzde 25 artı aylık TÜFE oranındaki zam teklifi reddedildi - AK Parti'nin teklifi ile su fiyatlarında yüzde 6,84 zam gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:03:16 -
İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 6,84 zam yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da su fiyatlarına 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6,84 zam yapıldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri teklifi gündeme geldi.

İSKİ, 2021 yılı su satış tarifelerine yüzde 25 artı aylık TÜFE oranında zam talebinde bulundu.

Tarife Komisyonu Başkanı AK Partili Seçkin Turan, İSKİ'nin teklifini kabul etmediklerini belirterek, "Temmuz ayında yapılan zammı da göz önünde bulundurarak tüm kademelerde yüzde 6,84'lük bir dengelemeyi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Tarık Balyalı ise İSKİ'nin su maliyetlerinin artışı sebebiyle su fiyatlarına zam yapmak zorunda kalındığını savundu.

İSKİ'nin zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

Tarife Komisyonu Başkanı Turan'ın teklifi, oy birliğiyle kabul edilerek su fiyatlarına 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 6,84'lük zam gerçekleştirildi.


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