  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İşte skandalın belgesi! Kartal Belediyesi’nden Ali Mahir Başarır’ın villasına özel hizmet

Almanya’nın sağlık sistemini gurbetçiden duyun: ‘Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha’ diyenlere gelsin

Yerlikaya duyurdu: FETÖ’nün aktif hücrelerine eş zamanlı baskın! 92 hain yakalandı 59'u tutuklu

Türkiye yeniden IMO konsey üyesi

Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”

FETÖ’cüler gelse geri çevirmezsiniz! Suçluların hamisi ABD’de flaş karar

Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! “Tekbir” detayı olay oldu

Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu

Dalavereci Özel’den hırsız zanlısı İmamoğlu’na sadakat yemini: Gölge kabinenin ipi artık o elebaşının elinde

Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini
Yaşam İstanbul’da su faturasında yeni dönem: Sayaç okuma artık sizin elinizde
Yaşam

İstanbul’da su faturasında yeni dönem: Sayaç okuma artık sizin elinizde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da su faturasında yeni dönem: Sayaç okuma artık sizin elinizde

İSKİ, su sayaçlarının okunmasında köklü bir değişime gidiyor. Vatandaşlar artık sayaçlarını kendileri okuyacak, faturalarını mobil uygulama üzerinden anında oluşturabilecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde su sayaçlarının okunması sürecini dijitalleştirerek yeni bir dönemi resmen başlattı. “Kendi Faturanı Kendin Oluştur” adı verilen sistemle, artık sayaç okuma görevi tamamen vatandaşların kendisine emanet ediliyor.

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre aboneler, mobil uygulama üzerinden su sayaçlarına ait son endeks bilgilerini ve sayaç görsellerini yükleyerek birkaç dakika içinde dijital fatura oluşturabilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra kullanıcıların telefonlarına gönderilen doğrulama kodu ile işlem onaylanacak ve fatura otomatik olarak oluşturulacak.

Yeni uygulamanın sadece konut abonelerine değil, resmi kurumlar ve belediyelere de açık olduğu belirtildi. Bu adımın hem hızlı işlem sağlaması hem de eski okuma hatalarından kaynaklanan mağduriyetleri azaltması hedefleniyor.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda İBB Meclisi’nde su sayaçlarının geç okunması nedeniyle bazı vatandaşlardan fazla ücret alındığı iddiaları gündeme taşınmıştı. Yeni dijital sistemin bu tartışmaları sonlandırması ve tam şeffaflık sağlaması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Dünya

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Savunma teknolojisi girişimi Anduril otonom silah testleri ile büyük ses getirmişti ama şok eden bir açıklama geldi. Bu testlerin başarısız ..
Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aktüel

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aileler istemiyor! Teşhirci Aleyna Tilki'nin ve LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin'in Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde olmasından aile..
Sudan'da kriz büyüyor! BAE'den destek hızla artıyor! Dört ayaklı çözüm... Destek verdi!
Dünya

Sudan'da kriz büyüyor! BAE'den destek hızla artıyor! Dört ayaklı çözüm... Destek verdi!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Sudan’da kriz devam ediyor! Savaşı sona erdirmeyi hedefleyen dört ayaklı çözüm vizyonuna yönelik ulusla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23