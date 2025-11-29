İstanbul’da su faturasında yeni dönem: Sayaç okuma artık sizin elinizde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde su sayaçlarının okunması sürecini dijitalleştirerek yeni bir dönemi resmen başlattı. “Kendi Faturanı Kendin Oluştur” adı verilen sistemle, artık sayaç okuma görevi tamamen vatandaşların kendisine emanet ediliyor.

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre aboneler, mobil uygulama üzerinden su sayaçlarına ait son endeks bilgilerini ve sayaç görsellerini yükleyerek birkaç dakika içinde dijital fatura oluşturabilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra kullanıcıların telefonlarına gönderilen doğrulama kodu ile işlem onaylanacak ve fatura otomatik olarak oluşturulacak.

Yeni uygulamanın sadece konut abonelerine değil, resmi kurumlar ve belediyelere de açık olduğu belirtildi. Bu adımın hem hızlı işlem sağlaması hem de eski okuma hatalarından kaynaklanan mağduriyetleri azaltması hedefleniyor.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda İBB Meclisi’nde su sayaçlarının geç okunması nedeniyle bazı vatandaşlardan fazla ücret alındığı iddiaları gündeme taşınmıştı. Yeni dijital sistemin bu tartışmaları sonlandırması ve tam şeffaflık sağlaması bekleniyor.