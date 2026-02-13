Büyük fırtına kopmak üzere: 45 ilde sarı alarm verildi!
Meteoroloji son raporunu yayınlarken, 45 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevreleri, Kayseri'nin güneyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
FIRTINA ALARMI! Rüzgârın; Güney Ege, Akdeniz’de, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 90 km/saat), Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde yer yer 100 km/saat üzeri esmesi bekleniyor.
45 İLDE SARI ALARM VERİLDİ Meteoroloji Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi./ kaynak: haber7
