Büyük fırtına kopmak üzere: 45 ilde sarı alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.